Em avião marido organiza surpresa para esposa que venceu câncer de mama; veja vídeo

Em agosto, Jyrl Oldham soube que estava livre de um câncer e decidiu fazer algo grande para comemorar, conforme reportagem do USA Today. Mas ela não imaginava a surpresa que teria ao entrar no avião. Jyrl recebeu o diagnóstico de câncer de mama em março de 2021, período em que estava grávida.

Ela começou os tratamentos o mais rápido possível depois que sua filha nasceu, em agosto de 2021”, disse a amiga Valeri Jones. “Depois de quase morrer durante o tratamento, ela achou que as férias eram necessárias e que ela ainda tinha forças para seguir com a vida!”

O Havaí foi o destino escolhido para a viagem. Dentro do avião, ao lado dos amigos e do marido, Garrison, ela ouviu o seguinte anúncio feito pelo piloto: “Gostaria de dar as boas-vindas a uma convidada especial no voo de hoje. Temos uma passageira que está indo para o Havaí conosco para comemorar sua vitória contra o câncer de mama em estágio avançado”.

O comandante continuou: “Ela lutou bravamente e agora está livre do câncer. Por favor, junte-se a mim para dar a ela, Jyrl Oldham, uma salva de palmas.”

Tudo foi organizado pelo marido de Oldham, que escreveu um email para a companhia aérea antes do voo e, depois, imprimiu uma carta para a comissária de bordo.

“Jyrl, que também é ex-piloto, adorou o anúncio e ficou radiante com a reação dos passageiros do avião. Foi uma ótima maneira de começar nossa viagem”, disse a amiga Valeri Jones.

Veja vídeo: