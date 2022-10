Em Assis Brasil Polícia Civil apreende droga e armas

Na manhã desta sexta-feira, 21, a Polícia Civil em Assis Brasil recebeu a informação da localização de um foragido da justiça que estaria em uma residência no bairro Cascata, em Assis Brasil.

Ao chegar no local a equipe de policiais recebeu a informação de que dois indivíduos chegaram de Brasiléia e saíram na companhia de um dos filhos da moradora do local.

Após a entrada dos policiais ser autorizada pela proprietária, os policiais civis fizeram buscas na residência e encontraram as mochilas que os suspeitos trouxeram, as quais tinham em seu interior diversos invólucros de substância característica de maconha e em outra bolsa dois revólveres, dos calibres .22 e .38. além de munições.

A proprietária e demais testemunhas foram conduzidas a Delegacia Geral de Polícia Civil do município a fim de prestarem informações do paradeiro dos suspeitos bem como das demais circunstâncias do crime.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre