Em Acrelândia, PRF apreende mais de 22 quilos da super maconha ”Skunk”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na noite de sábado,8, um carregamento da super maconha, denominada ”Skunk”. A ocorrência foi registrada no km 08, da BR-364, na região do munícipio de Acrelândia, distante da capital cerca de 100 quilômetros.

A droga estava sendo transportada em um veículo Gol, de cor branca e foi encontrada pelos federais durante uma revista veicular dentro do porta malas do carro. Todo o entorpecente estava em embalagens ovais envolvidas em bexigas (balões). No total, foi encontrado 22 pacotes da substância ilícita.

Diante do flagrante, o motorista e o passageiro do carro foram presos. De acordo com os policiais, os entorpecentes saíram do município de Cruzeiro do Sul e tinha como destino a cidade de Porto Velho/RO