Em 2023, Campeonato Acreano Feminino terá premiação em dinheiro

Presidente da Federação de Futebol fez anúncio na última segunda-feira e confirma valores que serão entregues ao campeão e vice-campeão a partir do próximo ano

Campeão e vice-campeão do Campeonato Acreano Feminino 2023 receberão premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas. O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, anunciou durante a entrega do troféu para a Assermurb, campeã desta temporada, na última segunda-feira (10), que a partir do próximo ano a entidade concederia um valor em dinheiro como prêmio, mas sem especificar quantia e nem a quem seria destinada.

Nessa quinta-feira (13), em conversa com o ge, ele confirmou que vai disponibilizar R$ 30 mil para premiar os dois primeiros colocados do estadual.