Em 2022, Fernando de Noronha está entre as melhores ilhas do mundo

- Publicidade -

Fernando de Noronha é atualmente a melhor ilha das Américas Central e do Sul, conforme ranking do Readers’ Choice Awards 2022 divulgado na última terça-feira (04).

O território pernambucano aparece na frente de San Andrés, na Colômbia; Roatán, em Honduras; Cayo Ambergris, em Belize e das Ilhas Galápagos, no Equador.

Situado a cerca de 350 quilômetros da costa nordeste brasileira, o arquipélago vulcânico é formado por 21 ilhas e ilhotas, que formam 26 quilômetros quadrados ao todo – somente na ilha principal são 17 quilômetros quadrados, única porção de terra habitada, onde há um centrinho com pousadas, restaurantes e comércios.

Com faixas de areia intocadas, formações rochosas estonteantes e uma vida marinha bem preservada, Fernando de Noronha também teve, neste ano, uma de suas praias premiadas mundo afora: a Baía do Sancho foi eleita a sétima melhor praia do mundo, segundo o Travelers’ Choice Awards.

Ilhas ao redor do mundo

Ao todo, 75 ilhas ao redor da Terra entraram na lista das melhores do mundo para visitar do Readers’ Choice Awards 2022.

Elas foram divididas de acordo com a localização: Estados Unidos, Europa, Caribe e Atlântico, Américas Central e do Sul, Austrália e Pacífico Sul, África e Oceano Índico, Ásia, e o restante da América do Norte.

Entre as melhores do Caribe, St. Barts fica no topo, seguida de Anguilla e Turks e Caicos. As Maldivas estão em primeiro lugar entre as melhores ilhas da África e do Oceano Índico; Fiji e Bora Bora aparecem respectivamente como líder e vice-líder entre as ilhas da Austrália e do Pacífico Sul.

Já entre as mais bem colocadas da Europa, constam: Ibiza, na Espanha; Creta, na Grécia e Sardenha, na Itália.

A lista anual do Reader’s Choice Awards, que contém ainda os melhores hotéis, resorts e spas ao redor do mundo, é divulgada pela publicação especializada Condé Nast Traveler, que, neste ano, teve como base o voto de 24 mil leitores e outros 244 mil votantes ao redor do mundo.

Confira aqui o ranking completo das melhores ilhas do mundo para se visitar de acordo com ranking de 2022.

Fonte/ CNN BRASIL