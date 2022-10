Elzinha Mendonça, João Marcus Luz e James do Lacen assumem vagas na Câmara da capital após resultado eleição estadual

- Publicidade -

Com o resultado da eleição estadual, que elegeu três vereadores – Emerson Jarude (MDB), Adailton Cruz (PSB) e Michelle Melo (PDT) – que vão assumir a partir de janeiro de 2023, vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os suplentes João Marcos Luz (MDB), Elzinha Mendonça (PSB) e James do Lacen (PDT) vão integrar a Câmara de Vereadores.

Elzinha e João Marcos Luz retornam ao parlamento mirim, do qual fizeram parte no pleito passado (2016/2020). Já o novato James do Lacen vai estrear como vereador, no lugar da atual vice-presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Michelle Melo.

Dos três parlamentares, o mais votado foi Emerson Jarude, com 8.540 mil votos, sendo o 3° mais votado para a Aleac. Em segundo, ficou Adailton Cruz, com 6.157, ocupando a 14° posição no ranking geral, e em terceiro, a vereadora Michelle Melo, com 5.990 mil votos – 16° posição.

A Gazeta do Acre