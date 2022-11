Elon Musk quer ressuscitar Vine, rede que foi sucesso há 10 anos

- Publicidade -

Após concluir a compra do Twitter nesta semana por US$ 44 bilhões, Elon Musk sinalizou que deverá ressuscitar a Vine ou os seus recursos para incorporá-los ao Twitter para a veiculação de vídeos curtos como faz o Tik Tok.

O Twitter comprou a Vine em 2012, que fez algum sucesso em 2013, mas logo “flopou”. A rede social nunca conseguiu ganhar dinheiro com o formato e fechou em janeiro de 2017. Mas agora Elon Musk que reaproveitá-la.

A gestão Elon Musk frente ao Twitter já começou mudando a diretoria, com demissões no alto escalão. De acordo com a Variety, a GM já anunciou que irá “pausar” gastos com anúncios na plataforma enquanto espera o que acontecerá na gestão Musk.

O empresário, dono da Tesla e da SpaceX, acusava a rede social de “censurar” a direita.

O empresário foi às redes sociais afirmar que até o momento, não mudou a política de moderação de conteúdo.

Elon Musk quer fenômeno TikTok A rede social de vídeos curtos chinesa da ByteDance se tornou um fenômeno no ocidente e fez com que o Meta, do Mark Zuckerberg adotasse os vídeos rápidos no Instagram, sua rede social voltada para “imagens e vídeos”. O recurso foi lançado em 2019. Agora Musk deverá fazer o mesmo com o Twitter. A rede social comprada pelo bilionário é um pouco diferente do Facebook, Instagram e TikTok. Com 144 caracteres, a plataforma acabou se tornando uma ferramenta de comunicação oficial de governos, autoridades e veículos de imprensa. Porém, durante uma sessão de perguntas e respostas com funcionários do Twitter em junho deste ano, Musk disse que era importante que os usuários do Twitter não vissem o conteúdo da rede social como “chato” e alegou que o TikTok era eficiente em manter as pessoas “entretidas”.

Metrópoles