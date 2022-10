Elon Musk mostra robô humanoide da Tesla pela 1º vez. Saiba o preço

Musk reforçou que o robô funcionou pela primeira vez sem cabos, “sozinho”. Segundo a empresa, o Optimus usa a mesma tecnologia Autopilot adotada nos veículos da Tesla. Isso possibilita que o robô enxergue e entenda o mundo ao seu redor na hora de tomar uma decisão.

No evento, realizado em 21 de setembro e transmitido ao vivo no Youtube, a Tesla exibiu imagens do robô realizando diversas atividades rotineiras para humanos, como pegar caixas ou regar plantas.

As aplicações, no entanto, podem se expandir em um futuro breve, e a produção é esperada para o próximo ano.