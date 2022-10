Elon Musk afirma: “Vamos continuar financiando o governo da Ucrânia de graça”

Após a SpaceX dizer ao Pentágono que não poderia continuar financiando o uso de seus serviços de satélite pelos militares ucranianos, o bilionário e CEO da empresa, Elon Musk, afirmou neste sábado (15), que apesar da empresa perder dinheiro, continuará financiando o governo ucraniano “de graça”.

“Para o inferno com isso… mesmo que a Starlink ainda esteja perdendo dinheiro e outras empresas estejam recebendo bilhões de dólares dos contribuintes, continuaremos financiando o governo da Ucrânia de graça”, escreveu Musk em sua página do Twitter.

Starlink é o nome de um sistema de satélites da SpaceX. Ele tem sido uma fonte vital de comunicação para os militares da Ucrânia. Os terminais de internet da empresa permitiram que as tropas permanecessem conectadas mesmo quando as redes de telefonia celular e internet foram destruídas na guerra com a Rússia.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

No entanto, Documentos obtidos, mostram que no mês passado a SpaceX de Musk enviou uma carta ao Pentágono dizendo que não pode mais continuar a financiar o serviço Starlink como tem feito.

A carta também pedia que o Pentágono assumisse o financiamento para o governo ucraniano e o uso militar do Starlink, que a SpaceX afirma que custaria mais de US$ 120 milhões pelo resto do ano e poderia custar cerca de US$ 400 milhões nos próximos 12 meses.

“Nenhuma boa ação fica impune”, disse Musk em resposta a um seguidor que respondeu ao seu tweet no sábado. “Mesmo assim, ainda devemos fazer boas ações”.

Fonte/ CNN BRASIL