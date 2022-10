Eliana terá programa substituído no SBT por Regina Casé

- Publicidade -

Se Eliana vai ou não para TV Globo não sabemos, essa informação segue em dilema. Eliana não comenta sobre sair do SBT, tendo ela um salário de R$ 900 mil por mês.

Em contrapartida nos bastidores do SBT muita gente quer ver Eliana fora do canal, até mesmo Patrícia Abravanel.

Ocorre que em meio a esse dilema, tendo em vista que vida é uma caixa de surpresa, repentinamente o nome de Regina Case da Globo tem se ecoado nos quatros cantos do SBT com sede em Osasco na grande São Paulo.

Sobretudo o que se tem informações de fontes do próprio canal, Silvio Santos não faz questão de manter Eliana em seu canal. Contudo ele tem buscado alguns nomes e personalidades para substituir Eliana com seu programa aos Domingos. Assim Regina Case surgiu como um forte nome.

Além de Regina Casé, outros três nomes são observados, um deles seria Otaviano Costa.

Por fim vale destacar que atualmente Regina Casé está em uma novela da Globo, Todas as Flores, exibida exclusivamente no Globoplay, serviço de streaming da emissora. Regina faz o papel da personagem Zoé.

Por fim estima-se que Silvio Santos queira um programa de Regina Casé no SBT no lugar de Eliana aos moldes do extinto esquenta da TV Globo, comandando a época por Regina.

O programa esquenta na TV Globo era sinônimo de alegria e boa pontuação de audiência. Todavia o que perfeitamente combina com SBT na programação de domingo a tarde.

Se isso vai se concretizar ou não, temos que aguardar.

