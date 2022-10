Eleitor mais idoso do Acre vota em Rio Branco com 105 anos

- Publicidade -

O senhor Pedro Holanda Freitas, de 105 anos, fez questão de participar das eleições deste ano. O idoso votou na escola Mário de Oliveira, localizada no bairro Aviário.

Seu Freitas, natural do Ceará, morando no Acre há décadas, chegou à votação acompanhado do filho Antônio Castro, de 78 anos, e da filha Antônia, de 76, além das netas.

“Meu pai faz questão de votar todas as eleições. Esse é uma dia muito importante para ele”, disse a filha do seu Pedro.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Pedro Holanda é o eleitor mais velho a votar neste pleito.

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro