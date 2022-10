Eleitor é detido ao gravar e divulgar nas redes sociais momento do voto no interior do Acre

- Publicidade -

Um eleitor de 30 anos acabou preso, na tarde deste domingo, 30, na cidade de Feijó, interior do Acre, após gravar um vídeo na cabine de votação e divulgar nas redes sociais, segundo informou a Polícia Civil da cidade.

O caso chegou Ministério Público Eleitoral, que representou pela busca. Como o deferimento dado pelo Juiz Eleitoral da cidade, foi cumprido o mandado pela Polícia Civil.

De acordo com a legislação, é considaderado crime eleitoral de “violar ou tentar violar o sigilo do voto”, com pena prevista de até dois anos de prisão.

O eleitor gravou o vídeo de seu voto e, logo após, postou em suas redes sociais, de acordo com a Polícia. Na casa, foram apreendidos um aparelho celular e uma blusa (usada pelo eleitor durante a votação).

O homem foi conduzido a Delegacia Geral do município, e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Gazeta do Acre