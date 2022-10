Eleições: TRE-AC realizará sorteio de urnas que serão auditadas no 2º turno

- Publicidade -

Amanhã (29), no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), serão sorteadas as urnas que serão objetos da auditoria de votação eletrônica do segundo turno das Eleições 2022. A cerimônia terá início às 7h e poderá ser acompanhada por qualquer pessoa interessada, com transmissão ao vivo pelo canal TRE Notícias no Youtube.

Ao todo, 23 urnas serão auditadas no Dia das Eleições, sendo 20 serão submetidas ao Teste de Integridade e 3 pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.673/2021.

São convidados a participar os representantes de partidos políticos, federações e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), o Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras.

Como ocorre a Auditoria

O procedimento, que acontece durante o dia e horário das eleições oficiais, conta com a participação de representantes de partidos políticos, entidades fiscalizadoras e voluntários, que preenchem as cédulas de papel com votos nos candidatos oficiais.

Essas cédulas, por sua vez, são preenchidas com números correspondentes a candidatos registrados e votos de legenda, assim como votos nulos e brancos.

O resultado verificado na totalização dos computadores deverá coincidir com o resultado das respectivas urnas eletrônicas, a fim de comprovar que não houve adulteração, subtração ou acréscimos na votação das urnas eletrônicas.

Resultado da auditoria 1º turno

Nos dias 1º e 2 de outubro de 2022, o Grupo Maciel Auditorias realizou serviços de auditoria externano Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, compreendendo o exame e validação da organização, condução e conclusão dos trabalhos da Auditoria do Teste de Integridade das urnas eletrônicas, referente ao 1º (primeiro) turno das eleições de 2022.

Segundo o relatório apresentado ao TRE,-AC, nos processos acompanhados nos dias 1º e 02 de outubro de 2022 não foram identificados inconformidade nos procedimentos e situações que comprometessem a transparência e confiabilidade da Votação Eletrônica.