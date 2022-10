Eleições: PM garante segurança nas primeiras horas do pleito eleitoral 2022

- Publicidade -

Com o emprego de cerca de 1.300 homens em todo o Estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) está presente em cada local de votação para proporcionar ao eleitor acreano, tranquilidade para exercer o seu direito. Em Rio Branco e nos demais municípios do Estado, o pleito ocorre dentro da normalidade transcorridas as primeiras quatro horas do início do processo eleitoral.

Na capital e municípios próximos, que recebem a cobertura do policiamento dos três batalhões (1º, 2º, 3º e 4º Batalhões da Polícia Militar), a votação ocorre normalmente, com o registro de ocorrências rotineiras, de acordo com o major Rogério, oficial superior de serviço.

Com o reforço enviado de diversas unidades da capital, entre elas os Batalhões de Policiamento Ambiental (BPA) e de Operações Especiais (Bope), além da Patrulha Maria da Penha, nos municípios do Alto Acre, Vale do Juruá, bem como na microrregião de Sena Madureira, as eleições também transcorrem dentro da normalidade.

Assessoria de Comunicação da PMAC