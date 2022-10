Eleições: Na Nova Zelândia e na Austrália, Lula ‘vence’ em todas as urnas

- Publicidade -

Ex-presidente tem, segundo boletins de urna que de Wellington, 329 votos totais, ante 71 votos do ex-capitão; Na embaixada em Camberra, Lula conseguiu 701 votos, contra 232 de Bolsonaro.

O ex-presidente Lula (PT) venceu as eleições deste domingo 2 em Wellington, capital da Nova Zelândia, segundo os boletins de urna do local. O petista também conseguiu sair vitorioso nas seções eleitorais da Austrália.

Os boletins são afixados em local visível nas seções eleitorais assim que as seções eleitorais são fechadas, o que ocorreu por volta da 1 hora da manhã no País. A autenticidade dos arquivos que circulam por fotos na internet foi verificada via QR Codes pelo aplicativo do próprio Tribunal Superior Eleitoral.

Na Nova Zelândia, Lula teve 329 votos totais, ante 71 de Jair Bolsonaro (PL), 23 votos de Ciro Gomes (PDT), 14 de Felipe D’avila (Novo), 8 de Simone Tebet (MDB), 3 de Padre Kelon (PMB), 2 votos de Léo Péricles (UP) e 1 de Sofia Manzano (PCB).

Na Nova Zelândia, apenas 451 votos válidos foram computados. A ‘vitória’ de Lula, portanto, se dá com mais de 70% dos votos válidos.

Pelo fuso horário, a Nova Zelândia foi o primeiro país a iniciar e finalizar a votação. O resultado oficial computado pelo TSE será divulgado apenas às 17 horas deste domingo 2, junto com as demais apurações.

Vale dizer ainda que, assim que as urnas foram fechadas na Nova Zelândia, perfis bolsonaristas passaram a circular a informação de que Bolsonaro havia sido o vencedor no País. A imagem que circula com a fake news foi editada para parecer uma notícia que, supostamente, havia sido publicada no site da rádio Jovem Pan.

Austrália

Na Austrália, Lula também foi o que obteve mais votos em todas as urnas, conforme mostram os boletins de urna fixados na embaixada em Camberra. Ao todo, foram 1131 votos no total, sendo 701 votos no ex-presidente e apenas 232 em Bolsonaro.

Fonte: Carta Capital