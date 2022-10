Eleições:  Lula chama de ‘choro’ acusação de Bolsonaro sobre rádios: “Sabe que vai perder”

- Publicidade -

Candidato da Coligação Brasil da Esperança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que a ação da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre inserções de rádio é “desespero” e “choro” de “quem sabe que vai perder as eleições”.

“Eu não sei o estado psicológico do presidente, mas essas coisas da rádio são incompetência da equipe dele. Não temos nada a ver com isso. Ele está um pouco desesperado, percebeu que tem a possibilidade de perder a eleição”, disse. “Nós ainda temos que disputar (o voto de) algumas pessoas que estão indecisas e pessoas que votaram nulo e branco no primeiro turno, mas é o direito que ele tem de chorar, espernear, de quem sabe que vai perder as eleições. O Bolsonaro está ciente que vai perder as eleições. Ele estuda pesquisa, encomenda pesquisa e ele sabe que vai perder”, acrescentou o ex-presidente em entrevista ao Correio, à Clube FM e à TV Brasília nesta quinta-feira (27/10).

No dia em que completa 77 anos, Lula promete voltar a ser presidente para fazer o povo brasileiro “voltar a ser feliz”. E cita que o Brasil tinha o povo mais feliz e mais confiante do mundo durante as gestões petistas.

“O povo quer o Brasil mais alegre, com esperança, com prazer de ser brasileiro. Um país que distribui livros, não armas. Os servidores não receberam nenhum reajuste desde 2017. É um absurdo. O brasileiro era o povo mais feliz do mundo”, ressalta.

O ex-presidente liderou o primeiro turno da eleição com 48,4% dos votos ante 43,2% do atual presidente da República, uma diferença de cerca de 6 milhões de votos.

Correio Braziliense