Eleição brasileira de 2022 já começou na Nova Zelândia

Já é eleição do Brasil na Nova Zelândia. Por causa do fuso horário, o pleito eleitoral começou no país da Oceania, que está a 16 horas à frente, disse o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati.

O TRE-DF é o órgão responsável por coordenar a votação de brasileiros que residem em outros países. Os cidadãos do Brasil que residem no exterior só votam para presidente da República.

Os brasileiros que residem na Nova Zelândia puderam votar a partir das 16h deste sábado (1º/10), horário do Brasil, que corresponde às 8h de domingo (2/10), no horário local. Há 3 mil cidadãos aptos a votar no país. Em território nacional, as seções de votação serão abertas às 8h deste domingo e fechadas às 17h. Também por causa do fuso horário, o último local a colher votos será São Francisco, nos Estados Unidos. Lá, a votação termina às 21h no horário de Brasília

Metrópoles