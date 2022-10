Eleição 2022: Lula e Bolsonaro chegam aos estúdios da Band para debate

A Band realiza, às 20h deste domingo (16), o primeiro debate presidencial do segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A menos de 40 minutos para o início do confronto, os dois postulantes ao Palácio do Planalto já estão na emissora e fazem as últimas preparações.

Lula foi o primeiro a chegar aos estúdios da Band, em São Paulo (SP), e conversou rapidamente com repórteres. Ele está acompanhado da mulher, Rosângela Silva, conhecida como Janja, e aliados do PT, como a presidente nacional da sigla, deputada Gleisi Hoffmann (PR). “Eu espero que a sociedade brasileira assista ao debate, analise o que cada um fala e depois tome a sua decisão. O que eu quero é que tenha menos abstenção possível, que a maioria dos cidadãos brasileiros vá votar”, declarou o petista. Pouco depois chegou Bolsonaro, acompanhado de aliados como o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Falou das expectativas para o debate. “Nós vamos mostrar o que fizemos e as nossas propostas para o futuro. Espero que seja um debate de alto nível.” Segundo ele, “as últimas 24h foram as mais terríveis da minha vida, com uma acusação infame e sórdida sobre pedofilia, potencializada por Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Tentaram me atingir naquilo que é mais sagrado para mim: a defesa da família e das crianças. Agora há pouco saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando tirar do ar qualquer matéria nesse sentido, dizendo que a fala foi descontextualizada, com o PT visando apenas proveito eleitoral”. Conexão Política