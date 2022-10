“Ele é pago para apitar…” Diz jogador que faz séria denúncia contra Anderson Daronco em jogo da Série A

A temporada de 2022 vem sendo histórica negativamente para a arbitragem brasileira. O futebol nacional sofreu inúmeros erros no apito nos últimos meses, provocando eliminações em torneios, pênaltis mal marcados e até punição exagerada a jogadores. As reclamações por parte dos Clubes aumentaram vertiginosamente, chegando a mais um episódio peculiar.

Neste domingo (16), após a vitória do Fluminense por 3 a 0 contra o Avaí, fora de casa, uma séria acusação foi feita contra a arbitragem. O zagueiro Raniele, do Leão, afirmou que o juiz Anderson Daronco tratou os atletas do time da Ressacada com comentários desrespeitosos, segundo o atleta. Raniele afirmou que o profissional citou a má fase dos catarinenses durante a derrota para o Tricolor.

“Só deixar uma menção honrosa aqui para o Sr Anderson Daronco. Muito desumilde! Fora do âmbito de jogo, da nossa situação, ficou destratando a gente. Ficou falando de posição: ‘Ah, não tá em uma posição legal para ficar falando’. Eu quero saber o que ele tem a ver com a nossa posição”, acusa Raniele.

Ao explicar com mais detalhes as falas de Daronco no incidente, Raniele afirma que o árbitro chegou a debochar do nível técnico do elenco do Avaí. Pelas declarações de Raniele, o comportamento de Anderson Daronco seria um reflexo de reclamações dos jogadores do Leão a decisões do juiz na partida. O zagueiro demonstrou ter se ofendido como o profissional teria o tratado.

“Ele é pago para apitar o jogo, independente de quem ele vai apitar. ‘Ah, tem um monte de Pelé. Vocês não podem tá falando, só jogador bom. Olha a posição que vocês estão’. Eu quero saber o que ele tem a ver com isso? Ficou destratando jogadores, acredito que isso não é atitude de um profissional”, denuncia o zagueiro do Avaí.

Fonte: Bolavip Brasil