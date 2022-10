ELA NÃO PARA: Sky Brown vai buscar a vaga no skate e surfe em Paris 2024, após ser medalhista de bronze em Tóquio

Ao lado dos grandes nomes mundiais da modalidade park, como a japonesa campeã olímpica Sakura Yosozumi, Sky vai disputar a principal competição do ano de Park no STU Open. As semifinais e finais do STU Open Rio terá transmissão dos canais sportv3, além da cobertura completa no ge.globo.

Após as estreias de sucesso do skate e do surfe em Tóquio 2020, a vontade da skatista em desenvolver suas habilidades no surfe aumentaram. Os esportes que são considerados primos e até se assemelham em algumas manobras, estão nos planos de Sky rumo a Paris 2024. Além do skate, a nipo-britânica sonha conquistar uma vaga inédita feminina pelo seu país também no surfe.

– Eu sei que vai ser difícil, são muitas competições, mas é meu sonho poder competir nos dois esportes em Paris – falou sobre o projeto para o próximo ciclo olímpico.

Em 2024, o surfe será disputado no Taiti, na Polinésia Francesa, localizada no oceano pacífico. Mesmo que Sky não faça parte do circuito mundial da WSL, que classifica as oito melhores do ranking mundial para os Jogos Olímpicos, poderia tentar vaga através dos Jogos Mundiais da ISA 2023 e 2024. A melhor colocada de cada continente, com exceção das Américas, ganha a vaga.