Em Brasília, Roberto Duarte reafirma apoio a Bolsonaro no segundo turno

- Publicidade -

O deputado federal eleito Roberto Duarte (Republicanos) desembarcou em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 5, a convite de lideranças do seu partido, para participar de uma reunião com presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira, 6, no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro convidou os deputados eleitos pelo Republicanos, que o apoiaram no primeiro turno das eleições.

“Sigo firme pedindo apoio e voto de confiança e credibilidade para o nosso presidente Bolsonaro. O Acre deu 62,5% dos votos válidos para nosso presidente no primeiro turno, e as urnas desmascararam a avalanche de pesquisas fakes para desmotivar o povo brasileiro, que colocavam Bolsonaro 10 pontos abaixo dos números reais. Agora, no segundo turno, o Acre e o Brasil vão mostrar sua força e vamos reeleger nosso presidente”, afirmou Duarte.

Ascom