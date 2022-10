É divulgado Superjúri do Prêmio eSport Brasil

- Publicidade -

Os primeiros passos para eleger os melhores de 2022 nos esportes eletrônicos já foram dados. O Prêmio eSports Brasil revelou, nesta terça-feira, os nomes dos participantes do Superjúri. Cada categoria técnica terá cinco jurados em sua respectiva especialidade. Os prêmios Atleta Revelação Feminina e Melhor Atleta Feminina, por sua vez, terão 10 superjuradas. O Superjúri também votará em outras três categorias: Personalidade do Ano, Atleta Revelação e Atleta de eSports do Ano. A premiação será no dia 16 de dezembro, em São Paulo.