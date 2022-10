Durcesio Mello revela que Fluminense ofereceu Ganso e +1 para contratar atacante do Botafogo

O presidente abriu o jogo e contou detalhes da tentativa do rival de fechar negócio por um ex-atacante do Glorioso no ano passado

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, concedeu entrevista nesta semana ao canal Resenha com TF, no YouTube, e fez uma série de revelações envolvendo o Clube. Durante a participação, o mandatário revelou que dois jogadores que estão se destacando com a camisa do rival Fluminense na temporada de 2022 poderiam ter fechado com o Glorioso.

Segundo Durcesio Mello, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, chegou a oferecer atletas ao longo de 2021 na tentativa de contratar Matheus Babi. O rival não tinha condições de pagar para fechar com o atacante, que vivia bom momento no Glorioso, e sugeriu alternativas, mas as tratativas acabaram não avançando.

“O Mario Bittencourt queria muito o Matheus Babi, que foi pro Athletico-PR. Quase fechei com ele. O Fluminense não tinha dinheiro, o Athletico-PR veio com dinheiro, ele queria a pagar a perder de vista. Ofereceu o Ganso, falei ‘não quero, porque não posso pagar’. Ofereceu o André, falei com o Eduardo Freeland (ex-executivo de futebol) que esse garoto é bom, já me agradava“, disse.

“Estava me oferecendo só tranqueira. Gostei da opção do André, mas o Hudson se machucou. Aí não aconteceu. Era por duas temporadas, com percentual de vitrine e sem opção de compra“, completou Durcesio Mello. Em 2022, o volante, de 21 anos, se tornou um dos principais jogadores da posição no país com a camisa do rival.

Sem sucesso nas tratativas com o Fluminense, o Botafogo vendeu Matheus Babi ao Athletico-PR por R$ 12 milhões. No Furacão, o atacante acabou atrapalhado por uma grave lesão no joelho e não conseguiu sequência. Atualmente, o brasileiro, de 25 anos, defende as cores do Santa Clara, de Portugal.

Fonte: Bolavip Brasil