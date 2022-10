Durante temporal em Rio Branco, laje desaba e dona de casa sofre escoriações

Uma mulher sofreu escoriações leves, após a laje da casa dela desabar, na tarde terça-feira, 18, no loteamento Santa Luzia, Bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, durante a chuva que veio acompanhada pelo forte vento.

De acordo com informações da Defesa Civil, as ocorrências ainda estão em andamento, mas as com maior gravidade foram apenas duas. A outra foi no bairro Rui Lino. A chuva durou cerca de meia hora.

A família estava almoçando, quando a chuva começou e o vento forte atingiu a residência. De acordo com o pesquisador Alejandro Fonseca, a velocidade do vento que atingiu a capital foi de, pelo menos, 50km/h.

“Uma laje desmoronou juntamente com a parte do telhado. Além disso, a gente tem outra ocorrência muito parecida também no Rui Lino. Tem outros imóveis atingidos, mas de ocorrência temos estas duas, parcialmente”, disse o tenente-coronel Claudio Falcão.

O coordenador da Defesa Civil informou que as escoriações da vítima foram leves e ela não precisou de atendimento médico. Ele não soube informar quantas pessoas estavam na casa.

“Estamos de prontidão, e com alerta máximo com estes temporais, infelizmente, e qualquer acionamento a gente vai para o local para dar assistência”, concluiu.

