Durante discussão em residência, homem mata mulher e sogra a facadas

Um homem de 41 anos, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (11/10), após matar a facadas a própria esposa e a sogra, dentro de uma residência na rua Florianópolis, bairro Nova Pimenta, no município de Pimenta Bueno.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, as vítimas estavam dentro da residência quando iniciaram uma discussão com o suspeito.

O homem então se armou com uma faca e desferiu vários golpes nas duas mulheres, em seguida, causou um ferimento no próprio pescoço.

Uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pela região, quando moradores relataram que dentro da residência mulheres gritavam por socorro. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o suspeito caído e as vítimas com bastante sangramento.

Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram no local uma mulher de 27 anos, identificada como Juscilene Oliveira dos Santos, já estavam sem vida.

Uma senhora identificada como Marialva Barbosa Oliveira, de 59 anos, foi socorrida em estado grave para um hospital do município, porém, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar.

O suspeito recebeu atendimento médico devido ao corte no pescoço, e posteriormente foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Pimenta Bueno.

Fotos: Portal de Rondônia