Durante briga sogra salva nora de ser esfaqueada pelo filho

Uma mulher acionou a Polícia Militar após ser agredida pelo marido na noite de terça-feira (12) em Amambai, a 360 km de Campo Grande. Ela foi salva pela sogra que tomou a faca que estava na mão do filho durante briga com a mulher.

Por volta das 23h50 o homem, de 31 anos, chegou na residência embriagado e passou a discutir com a esposa, 42, e passou a ofendê-la alegando que a mulher havia lhe traído.

A mulher contou que foi agredida com tapas, empurrões e que inclusive ambos caíram no chão. Em seguida, o marido se apossou de uma faca e foi em direção à esposa, quando a mãe dele conseguiu contê-lo e tomou a faca de suas mãos e a entregou para a polícia.

O homem estava com alguns arranhões por conta do desentendimento. A faca foi apreendida e entregue na delegacia. O homem foi preso em flagrante por ameaça no âmbito de violência doméstica e vias de fato.