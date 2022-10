Dupla acreana vai disputar 12ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Alagoas

Ynara Fernandes e Quemile Souza representam voleibol do Acre no torneio aberto que será realizado em Maceío, capital alagoana, entre 15 e 18 de outubro

O voleibol acreano terá uma dupla representante na 12ª etapa do Circuito Brasileiro Vôlei de Praia. Ynara Fernandes e Quemile Souza estarão presentes no torneio aberto da competição nacional, que será disputada entre sábado (15) e terça-feira (18), na Praia de Pajuçara, em Maceió (AL).

De acordo com o diretor de competições da Federação Acreana de Vôlei (Feav), Delmerson Abreu, as atletas embarcam para a capital de Alagoas nesta sexta-feira (14). Elas devem conhecer os adversários da disputa no dia de início da competição.