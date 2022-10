Donald Trump é intimado pelo Congresso para depor sobre invasão do Capitólio

Apesar de intimado, os legisladores americanos não esperam que Trump compareça sem questionar a ação. Entretanto, eles avaliam que o republicano está ligado a acontecimentos que levaram à “insurreição” de janeiro do ano passado. Os apoiadores do ex-presidente levantavam questionamentos sobre o resultado das eleições que deu a vitória a Joe Biden.

A votação ocorreu após o comitê exibir um vídeo inédito que mostra como congressistas estavam dentro do Capitólio. Aparecem, entre outras pessoas, a presidente da Câmara dos Comuns (semelhante à Câmara dos Deputados), Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, ambos democratas.

Veja:

The Select Committee has laid out the multi-part plan led by Donald Trump to overturn the 2020 election.

Today, the committee will present new testimony, never-before-seen footage, and more details about the ongoing threat to American democracy. https://t.co/qD4vVAtBqn

— January 6th Committee (@January6thCmte) October 13, 2022