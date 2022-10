Domingo Espetacular mostra o prejuízo causado pelo marido de Perlla com pirâmide financeira

- Publicidade -

O Domingo Espetacular mostrou com exclusividade a operação que prendeu Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, na última semana. O empresário ostentava uma vida de luxo, carros importados e mansões, e agora é suspeito de fazer parte de um esquema de pirâmide. Mais de um milhão de clientes em oitenta países podem ter sido enganados pelo empresário.

Patrick nasceu e cresceu na Baixada Fluminense (RJ) e, aos 23 anos, já administrava a própria empresa de investimento. O patrimônio cresceu rapidamente e ele mudou de vida.

O empresário compartilhava todas as suas conquistas nas redes sociais e, principalmente, os carros luxuosos.

De acordo com a polícia, a empresa de Patrick criou a própria criptomoeda e a supervalorizou artificialmente. Eles atraíam investidores e prometiam um lucro de 20%, ao mês, para os clientes.

Os primeiros repasses aos investidores foram feitos normalmente, na tentativa de conquistar a confiança, mas há um ano os pagamentos pararam de acontecer. Policiais estimam que um milhão de pessoas caíram no golpe.

A operação contra o grupo começou no ano passado, depois que três homens foram presos no Mato Grosso do Sul. Eles tentavam ir para o Paraguai levando um lote de esmeraldas avaliados em US$ 100 mil, quase R$ 600 mil.

Os investigadores estiveram em vários endereços em seis estados diferentes. No escritório de São Paulo, apreenderam supostas pedras preciosas que estavam escondidas em uma parede falsa. Foram retidos quase 300 quilos de esmeralda, que passarão por perícia para saber se são verdadeiras.

Patrick foi preso na mansão que vivia com Perlla, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), além de outras quatro pessoas que estão ligadas ao grupo. A polícia também apreendeu 16 carros, joias, dinheiro e outros bens.

A investigação aponta que ele faz parte de uma organização criminosa internacional que aplicava o golpe da pirâmide financeira e agia em mais de 80 países. O prejuízo das vítimas ultrapassa os R$ 4 bilhões.

Patrick é acusado de oito crimes, mas os advogados dele afirmam que o empresário é inocente. Perlla repostou a nota da defesa do marido em seu Instagram, mas não quis dar entrevista.

Acompanhe a reportagem na íntegra: