Dois jogadores do Flamengo está na mira de Ronaldo

Campeão da Série B com 75 pontos, mantendo uma vantagem de 13 pontos para o vice-líder, o Cruzeiro disputa a última partida diante do CSA no próximo dia 6, às 18h30, no Estádio do Mineirão. Já visando a temporada de 2023, a diretoria da equipe Celeste vem realizando sondagens e tem dois jogadores do Flamengo na mira para o próximo ano.

Tratam-se de Everton Ribeiro e Marinho. De acordo com informações do portal Torcedores, alguns membros da cúpula mineira buscam a contratação dos jogadores. Marinho ainda não apresentou o melhor futebol com a camisa Rubro-Negra e, por conta disso, a diretoria acredita ser uma negociação mais viável. Já com Everton Ribeiro, a cúpula acredita que o passado com o Clube pode pesar na decisão.

Vale destacar que ambos os jogadores têm contrato com o Flamengo até o final de 2023. Ou seja, se a diretoria da equipe carioca não renovar o vínculo, pode deixar os atletas livres para assinarem um pré-acordo a partir de junho do próximo ano. O portal ressaltou ainda que, apesar do interesse, não existe nenhuma proposta oficial.

Com a nova gestão, comandada por Ronaldo Fenômeno através da SAF, o Cruzeiro deve passar por uma nova reformulação na próxima temporada. Isso porque, o técnico Paulo Pezzolano já expressou publicamente que o elenco atual não terá condições de atuar na primeira divisão na próxima temporada. Diante disso, a cúpula segue monitorando o mercado em busca de possíveis contratações.

Fonte: Bolavip Brasil