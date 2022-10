Dois bebês são mortos por cães da família e mãe fica em estado grave

As autoridades ainda não sabem por que os animais de estimação da família atacaram violentamente os filhos do casal. O Gabinete do Xerife, que está investigando o caso, divulgou que os pit bulls envolvidos no ataque foram sacrificados nesta quinta-feira (6).

De acordo com o relatório, a polícia e os bombeiros chegaram na quarta-feira às 15h30 à casa dos Bennard depois de serem alertados sobre um ataque de cães. Os bebês já não tinham sinais vitais e apenas a mãe foi resgatada com vida. “Eles eram perfeitos, lindos e se adoravam”, disse Canfield sobre os irmãos. “É uma perda inestimável”.

Fonte: Revista Crescer