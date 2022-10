Documentos secretos de Trump tinham informações sobre Irã e China

Documentos apreendidos na mansão do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump reúnem informações confidenciais sobre o Irã e a China, segundo reportagem do jornal The Washington Post publicada nesta sexta-feira (21/10).

Em agosto, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) cumpriu mandado de busca na residência do Republicano em Mar-a-Lago, na Flórida, e recuperou documentos oficiais, incluindo alguns considerados ultrassecretos e que deveriam estar armazenados apenas em instalações especiais do governo.

Segundo fontes familiarizadas com a operação, entre os materiais recolhidos pelos agentes estão um documento que detalha o programa de mísseis do Irã e um relatório “altamente sensível” sobre a China.

Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que a divulgação das informações traz riscos. “As pessoas que auxiliam os esforços de inteligência dos EUA podem estar em perigo, e os métodos de coleta podem ser comprometidos”, destaca a reportagem.

Trump nega irregularidades e alega que os itens apreendidos em sua casa não eram considerados sigilosos ou secretos.

Entre os itens descobertos pelo FBI em Mar-a-Lago há 20 caixas, pastas de fotos e uma carta de clemência escrita em nome do estrategista político Roger Stone, aliado de longa data de Trump. Também foram recuperadas informações sobre o “presidente da França”, mas não houve divulgação desse conteúdo.

Metrópoles