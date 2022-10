Divisão da herança bilionária de Silvio Santos já teve valores divulgados; veja como será

Silvio Santos que é um dos maiores nomes da televisão já fez o testamento sobre os bilhões de reais que possui em conta e quem revelou isso foi a própria esposa, Íris Abravanel.

Em uma entrevista à revista “Claudia”, em 2016, a esposa do veterano entregou que todas filhas receberam orientações desde muito cedo sobre o assunto de “partida dos pais”, e que isso significaria muitas responsabilidades devido à quantidade de empresas que fazem parte do espólio do casal:

“Preparei as meninas, desde cedo, para sobreviverem sem mim. Mostrei ao Silvio a necessidade disso, e ele tem visão de futuro. Não somos só nós e as filhas. A nossa morte vai envolver coisas grandes no Grupo Silvio Santos, afetar milhares de famílias dos que trabalham lá – elas precisam se ver seguras” –Declarou Íris Abravanel.

Íris Abravanel continuou: “Silvio, com habilidade, foi falando. As meninas choravam, demoraram a aceitar a realidade. Apesar da clareza das leis, seria inconsequência não deixar tudo acertado. Até a padaria tem de pensar em continuidade” – Frisou ela.

ESCOLHA DA CHEFE

A esposa de Silvio Santos contou que na empresa da família, a luz da sala de Renata Abravanel é a última que se apaga.

Os veteranos chegaram à conclusão de que a caçula da família seria o melhor nome para administrar os negócios da família. Um fato curioso, é que quando a visitaram na universidade, nos Estados Unidos. Ela ficou responsável por administrar dois andares da moradia estudantil.

SILVIO SANTOS E SUA FORTUNA

O programa “Melhor da Tarde”, da Band, revelou que Íris Abravanel receberia R$ 1 bilhão para si mesma, dos R$ 2 bilhões que fazem parte do espólio do veterano.

As filhas receberiam cerca de R$ 100 milhões cada. O ex-presidente Michel Temer também já concedeu a concessão de emissoras do SBT em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande de Sul e Pará para as herdeiras.

Além de todos os canais de televisão, o Grupo Silvio Santos, que existe desde 1959, compreende uma boa quantidade de empresas, como a Liderança Capitalização, que emite a Tele Sena, a Jequiti Cosméticos, o Hotel Jequitimar, e a Perícia Corretora de Seguros, entre alguns outros.