Dívidas no CPF: 12 dicas para limpar seu nome

Entre os endividados brasileiros, 85,4% possuem débitos no cartão de crédito. Neste grupo, os mais prejudicados são os consumidores de até 35 anos. Outras dívidas citadas envolvem cheques pré-datados, cheques especiais, carnês de lojas, créditos consignados, empréstimos pessoais e prestações de imóveis e veículos. Se você tem dívidas no CPF, não perca tempo! Confira abaixo 12 dicas essenciais para limpar seu nome.

Se você tem dívidas no CPF, pesquise todos os débitos antes de limpar o nome

Para se livrar das dívidas e limpar o CPF, o primeiro passo é pesquisar e listar todos os débitos em seu nome. Nessa pesquisa, você deve analisar os seguintes dados: tipo de dívida, identidade do credor, valor inicial do débito, valor atual da dívida, custo efetivo (que é calculado por juros + taxas) e quantidade de meses em que o débito ficou em aberto. Depois, será necessário criar um planejamento financeiro para o cumprimento das obrigações.

Analise atentamente sua situação financeira

Após verificar todas as dívidas, débitos e contas atrasadas, você deve analisar a sua situação financeira. Ou seja: conferir quanto você ganha e qual parte da remuneração deve ser comprometida com a quitação dos débitos. Assim como nos investimentos, não é recomendado gastar mais de 40% da renda com o pagamento das dívidas. Afinal de contas, é necessário sobrar dinheiro para o pagamento das contas mensais (como aluguel, energia e internet).

Desenvolva um plano de ação

Ao cumprir o 2º passo, você descobrirá quanto dinheiro pode gastar com o pagamento das dívidas. Em seguida, é essencial definir quais dívidas serão pagas primeiro. Vale a pena começar pelo pagamento dos débitos que possuem a maior taxa de juros (como o cheque especial e o cartão de crédito). A partir daí, é necessário fazer uma espécie de escalonamento dos pagamentos, iniciando pelos mais expressivos e terminando com os de valores e taxas menores.

Tente negociar as dívidas para garantir descontos

A negociação é um processo essencial para pessoas com dívidas no CPF que desejam limpar o nome. Para negociar as dívidas, você deve entrar em contato com os credores, sejam eles empresas ou pessoas físicas. É importante manifestar boa vontade para a quitação dos débitos e rendimentos suficientes para cumprir as obrigações financeiras. A partir dessa negociação, é possível garantir grandes descontos.

Faça economia!

Inúmeros brasileiros ficam endividados por não saberem lidar com a vida financeira e por adotarem gastos descontrolados que ultrapassam os rendimentos mensais. Por isso, se você está com dívidas no CPF, é extremamente importante “apertar o cinto” e fazer economia. Ou seja: evitar gastos supérfluos e a contração de novos débitos. Uma boa dica é colocar no papel todos os gastos mensais e conferir os que podem ser evitados.

Monte uma planilha de gastos

Independente do valor, os brasileiros endividados devem manter uma planilha com todos os gastos mensais. Nesse esquema, devem ser incluídos os débitos fixos – como aluguel, conta de água, luz, supermercado, alimentação, telefone e internet – e os gastos esporádicos (que podem envolver problemas de saúde, consertos, lazer e mais). Existem diversos aplicativos financeiros, como o Organizze e o Mobills, que ajudam nesse processo.

Adote metas realistas para quitar as dívidas

Estar endividado, muitas vezes, traz um sentimento de desespero e desilusão. Mas é importante não perder a cabeça! Normalmente, o processo de quitação de dívidas é lento e complexo. Por isso, é essencial adotar metas realistas para evitar frustrações. Não tente pagar dívidas com dinheiro que você não tem. No final das contas, esse desespero só gera mais débitos e prejuízos às famílias brasileiras com dívidas no CPF.

Aposte em renda extra para limpar o nome

Se você deseja limpar o nome rapidamente, e não ganha o suficiente para fazê-lo, uma boa alternativa é investir em métodos de complementação de renda. Você pode, por exemplo, preparar doces em casa e vendê-los em áreas com grande circulação de pessoas. Outra dica interessante é criar uma loja virtual para vender produtos usados ou artesanato. Finalmente, também vale a pena apostar nos aplicativos de pesquisa para faturar em dólar.

Crie um orçamento para pagar as dívidas

Como você já pôde perceber, manter os gastos sob controle é essencial para quitar as dívidas em tempo hábil. De seu orçamento mensal, 50% deve ser gasto em contas essenciais (como aluguel, água, luz e internet), 25% para gastos não essenciais (os débitos esporádicos que citamos acima), e 25% para o pagamento das dívidas. Esse orçamento também deve levar em contas os gastos que não acontecem sempre, mas são essenciais, como a compra de medicamentos.

Fique de olho nos feirões de negociação

Se o seu nome já está no Serasa, vale a pena ficar de olho nos feirões de renegociação. Normalmente, esses eventos acontecem 1 vez por ano, e trazem inúmeros descontos e benefícios para quem deseja quitar dívidas. Em alguns casos, os descontos chegam a até 90%! Como as maiores empresas brasileiras têm parceria com a Serasa, os feirões são ótimas oportunidades para quitar as dívidas gastando menos.

Não deixe a dívida prescrever!

Um dos mitos mais populares sobre o pagamento de dívidas é que, após 5 anos, os débitos são simplesmente apagados. Mas isso não é verdade! Em um período de 5 anos, as dívidas apenas “caducam”. Ou seja: são retiradas das bases de dados dos birôs de crédito. No entanto, as dívidas permanecem, e as empresas credoras têm todo o direito de cobrá-las.

Se você tem muitas dívidas no CPF, procure o auxílio de um consultor financeiro

Por fim, se você não consegue lidar com a quantidade de dívidas que estão no seu CPF, uma boa dica é procurar a ajuda de um consultor financeiro. Esse profissional pode te ajudar a sair do vermelho de forma mais rápida, com dicas importantes e a criação de um esquema completo para o pagamento dos débitos.

Pronatec