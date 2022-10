“Divergências estão superadas, e o que passou, passou!”, afirmam Gladson Cameli e Tião Bocalom após as eleições

Em evento realizado na capital acreana, na noite de terça-feira, 18 de outrubro, na sede do Conselho Regional de Medicina (CRM-AC), em homenagem ao Dia do Médico, o governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco deixaram as desavenças de lado e conversaram por vários minutos em uma das salas do órgão que fiscaliza e acompanha as boas práticas da profissão médica.