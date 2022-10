Diretora-geral do TRE Acre faz um alerta aos eleitores, ‘Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo’

- Publicidade -

Milhares de brasileiros vão às urnas no próximo domingo, 30, para decidir o futuro do país pelos próximos quatro anos. De acordo com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), Rosana Magalhães, quem não conseguiu votar no primeiro turno está apto a votar no segundo.

“Quem não votou pode e deve votar. São eleições independentes. Aproveito para reiterar que, quem não votou precisa justificar sua ausência às urnas até 60 dias após o pleito. Essa justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-Título ou pelo site justifica.tse.jus.br”, observa Rosana.

Vale salientar que, no estado acreano, a votação começa mais cedo, às 6 horas e se encerra às 15 horas.

“Solicitamos que as pessoas votem cedo para não perder a hora. Quem não votou no primeiro turno, por favor, verifique o local de votação com antecedência”, alerta a diretora.

Outra informação relevante para os eleitores é a gratuidade da passagem de ônibus, que será mantida no próximo domingo, 30.

“Os ônibus começarão a circular a partir das 3h30 da manhã do domingo. E, o eleitor que apresentar o comprovante de votação, no retorno para casa, não pagará a passagem de ônibus. Qualquer dúvida, o eleitor pode ligar no 0800 649 9218”, frisou Rosana.

No Acre, 587.222 eleitores estão aptos a exercer o seu direito democrático, neste segundo turno das eleições. A estrutura, de acordo com o TRE, continua a mesma: serão 10,5 mil mesários e 720 locais de votação, com 2.280 seções, nos 22 municípios acreanos.

Em entrevista ao site A GAZETA, a diretora-geral do TRE/AC destacou outras informações importantes. Confira abaixo.

Maria Meirelles (A Gazeta) – Qual a expectativa para o segundo turno das eleições no Acre? Deve se manter a quantidade de eleitores votando ou a abstenção pode aumentar?

Rosana Magalhães (TRE)– A Justiça Eleitoral do Acre sempre trabalha para que o maior número de eleitores exerçam o seu direto ao voto. Tínhamos um receio de a abstenção aumentar, devido ao novo horário de votação, no Acre. Para isso, realizamos uma ampla campanha de divulgação e acreditamos que o eleitorado do Acre atendeu ao chamado. A abstenção no 1º turno das Eleições ficou em 22,44%, dentro de uma margem que consideramos como normal. Já tivemos eleição que ultrapassou os 23%.

MM – Quais são as medidas que o TRE tem tomado para garantir a segurança das urnas e votação?

RM – O planejamento para o segundo turno segue conforme foi realizado no pleito do dia 2 de outubro. Avaliamos como uma ação de sucesso, pois tivemos pequenas ocorrências e os parceiros agiram de prontidão para resolver, e o eleitor conseguiu votar com paz e segurança.

MM – Qual a expectativa de horário para a apuração total?

RM – No primeiro turno, totalizamos a votação no Acre às 21h19 e ficamos entre os 10 estados que finalizaram primeiro. A expectativa é manter esse horário.

A Gazeta do Acre