Diretor vê Hulk por muitos anos no Atlético: ‘Identificação gigante aqui’

Rodrigo Caetano não vê a menor possibilidade de saída para outros clubes nos próximos anos

O diretor de futebol Rodrigo Caetano enxerga que Hulk jogará por bons anos no Atlético. Com contrato até o fim de 2025, o atacante se transformou em um dos maiores ídolos da história do clube mineiro. “Identificação dele é gigante aqui”, reafirmou Caetano.

Na última quinta-feira 13, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de Hulk deixar o Atlético. O dirigente foi categórico ao afirmar que não vê a menor chance de saída.

“Não vejo nem possibilidade de ele migrar, seja dentro do Brasil ou fora, para qualquer outro clube que não no Galo. A identificação dele é gigante aqui”, disse o dirigente em entrevista à Rádio Itatiaia.

“Nem ele tem intenção de sair e nem nós temos intenção de que ele saia. Ele tem um contrato bastante importante para ele e para o Galo. Ele é, realmente, uma das grandes lideranças técnicas e na questão mental. Não passa pela cabeça dele nem nossa. Ele continua sim”, completou.

Rodrigo Caetano ainda brincou sobre a possibilidade de que o atacante paraibano de 36 anos se aposente no Atlético. “Nem vou dizer que sai daqui só de bengala, porque do jeito que é forte e tem saúde”, disse o dirigente.

“Quando nós ganhamos os títulos ano passado e estendemos o vínculo do Hulk, repactuamos algumas situações, foi justamente prevendo que ele não fosse sair daqui. Nem vou dizer que sai daqui só de bengala, porque do jeito que é forte e tem saúde, daqui a pouco estou falando em dez anos (risos)”, brincou.

Desde o início de 2021 no Atlético, Hulk tem números impressionantes com a camisa preta e branca. Já foram 65 gols e 18 assistências em 113 jogos.

O camisa 7 conquistou duas vezes o Campeonato Mineiro, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil com o Galo.