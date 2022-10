Diretor-geral da PRF é intimado por operações durante transporte de eleitores

- Publicidade -

Nomeado diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em abril de 2021, Silvinei Vasques foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prestar esclarecimentos sobre operações policiais relacionadas ao transporte de eleitores no segundo turno das eleições, neste domingo (30).

Natural de Ivaiporã, Paraná, Vasques, que pertence aos quadros da PRF desde 1995, exerceu atividades de gerência e comando em diversas áreas do órgão. Ele foi superintendente nos Estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro, e atuou como Coordenador-Geral de Operações.

Também exerceu os cargos de Secretário Municipal de Segurança Pública e de Transportes no Município de São José, em Santa Catarina, entre os anos de 2007 e 2008.

De acordo com seu currículo, disponível no site do governo federal, o diretor-geral é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali); em Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul); e em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC).

No sábado (29), Silvinei Vasques publicou em seu Instagram uma imagem com a foto da bandeira do Brasil e escreveu: “Vote 22, Bolsonaro presidente”. A publicação foi apagada horas depois.

A PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores neste domingo (30). De acordo com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, as operações não impediram eleitores de chegarem aos seus locais de votação. Ele reiterou ainda que a votação termina às 17h, como previsto anteriormente.

Após Moraes pedir esclarecimento imediato sobre as razões de tais operações, a PPR decidiu suspender as ações.

Fonte/ CNN BRASIL