Diarista luta contra assaltante e tenta pegar celular roubado; Veja vídeo

- Publicidade -

Câmeras de segurança captaram o momento em que uma diarista de 31 anos luta contra um assaltante para tentar recuperar o celular roubado pelo criminoso. O crime aconteceu no início da manhã de segunda-feira (3/10), em Sobradinho.

Vestido de blusa amarela, o homem se aproxima da vítima de bicicleta, pega o celular dela e tenta fugir. O aparelho cai no chão, momento em que a mulher parte para cima do ladrão na tentativa de reaver o pertence. No entanto, o criminoso consegue se desvencilhar e fugir do local.

Assista: