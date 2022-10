Dia Nacional de Prevenção à Obesidade terá caminhada nesta terça-feira em Rio Branco; confira a programação completa

- Publicidade -

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas (NUCPDC), realizará, em Rio Branco, a 1ª Caminhada do Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, comemorado em 11 de outubro. As atividades terão início às 16h, no Lago do Amor.

Com o objetivo de conscientizar a população acerca dos problemas de saúde que a obesidade pode acarretar, o evento contará com o apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) e da Polícia Militar do Estado do Acre.

De acordo com dados apresentados pelo NUCPDC, no Acre o nível de sobrepeso em adultos em 2019 foi de 59,87%, sendo Rio Branco o município com a maior taxa (68,32%), seguido de Capixaba (68,05%). Já o índice de obesidade, para o mesmo público, foi de 24,54%, sendo Capixaba o município com mais pacientes diagnosticados (33,61%), seguido de Rio Branco (32,84%).

Programação

◾11 de outubro – a partir das 16h

▪Realização de avaliação antropométrica e orientação sobre os dez passos para uma alimentação saudável, por meio do projeto de extensão Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, coordenado por Alanderson Ramalho, (professor doutor do curso de nutrição da Ufac), com alunos a partir do 4º período do curso de Nutrição.

▪Orientação sobre as unidades de saúde de Rio Branco que possuem grupo de acompanhamento de pessoas com sobrepeso e obesidade. (Segue em Anexo: grupos de acompanhamento locais e endereços).

▪Aulão de dança com Jhonatan Gadelha, professor do curso de Educação Física da Ufac.

▪1ª Caminhada do Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, com largada em frente ao Quiosque do Coco, no bairro Ipê.

▪Entrega de brindes.

Agência do Acre