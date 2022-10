Dia do Servidor: Servidoras públicas do Deracre partilham experiências e histórias inspiradoras

- Publicidade -

Há mais de 13 anos no setor de serviços gerais do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, Cleonice da Silva, servidora pública terceirizada, tem uma história inspiradora. Ela chega bem cedo ao Deracre para garantir a limpeza das salas, organização dos ambientes e preparar o café dos servidores da autarquia.

“Eu costumo dizer que o Deracre é uma grande família e aqui trabalhamos para que o servidor chegue ao seu local de trabalho e encontre tudo limpinho, cheiroso e com aquela garrafa de café quentinho em cima da mesa”, afirma a servidora.

Ela lava as garrafas, após recolhidas, coloca a água na panela e põe no fogão para aquecer. Enquanto a água ferve, Cleonice Silva relembra do desafio de cuidar da família e de trilhar o caminho profissional.

“Um dos momentos mais complicados para mim foi quando tive que deixar minhas duas filhas pequenas com a família, porque eu sou mãe, então eu sempre quis estar mais próximo delas”, conta.

Ao perceber que a água na panela começa a borbulhar, a servidora logo adiciona o açúcar e em seguida o café. Cleonice Silva prossegue, tendo na memória o sentimento de realização como servidora no Deracre.

“Trabalhar no Deracre é um grande prazer para mim, me sinto realizada, pois é daqui que sustento a minha família, e toda noite agradeço a Deus por cada dia de trabalho”, destaca.

Depois de coado, o café é colocado nas garrafas de mesa que devem ser entregues em cada setor do Deracre. Cleonice Silva joga a borra em uma cesta de lixo, lava os utensílios e deixa secar no escorredor antes de guardá-los.

Além disso, a profissional continua a jornada de trabalho na limpeza dos móveis e objetos, na reposição de materiais e na realização de atividades de apoio, como servir lanches e água.

Para a servidora pública Valéria Celina Lima, do setor de Controle Interno do Deracre, o trabalho se inicia pelo cuidado com o bem público, que tem significado especial desde quando recebeu o desafio de chefiar a equipe do setor. Resguardar, analisar, fiscalizar e controlar, são funções que estão presentes no dia a dia da servidora.

“O Deracre é importante para mim. É um privilégio, como funcionária pública, receber uma função tão essencial para o Estado, e sei que estou trabalhando, contribuindo e aprendendo cada vez mais, graças às oportunidades que a autarquia me acreditou”, disse a servidora.

Celina desempenhou atividades nos setores financeiro, orçamento e tem atuado como chefe do setor de Controle Interno. Ela relembra que quando recebeu o desafio de comandar a equipe, sentiu-se lisonjeada e reconhecida pela autarquia.

“Atualmente estou em mais um desafio, agora no Controle interno, e agradeço muito ao presidente Petrônio e à diretora administrativa e financeira, dona Eliete, e a toda a equipe do controle interno que me recebeu com muito carinho”, afirma.

A chefe do Controle Interno do Deracre ressalta a importância do servidor público acreditar no trabalho, bem como seguir com compromisso, responsabilidade e capacidade de enfrentar os desafios diários.

“Devemos acreditar no nosso potencial! Porque o desafio a gente agarra, e hoje eu estou feliz por cada conquista. E a todos os funcionários públicos, incluindo também os terceirizados, digo que todos nós somos dignos e responsáveis pela profissão que exercemos”, finaliza.

Há mais de 20 anos no Deracre, Gina Maria de Oliveira, servidora, 56 anos, gestora pública no Núcleo de Convênios da Diretoria de Planejamento da autarquia, ressalta que o trabalho em equipe tem impacto positivo na vida dos acreanos. Com o planejamento, é possível prever, antecipar e executar ações futuras de forma responsável, para que se consiga alcançar objetivos.

Responsável pela coordenação de convênios, ela acredita no zelo e na organização dos processos prestados pelo Estado.

“Estou contribuindo nesta gestão na coordenação de convênios onde, juntamente com a equipe, faço o acompanhamento desde a captação do recurso, aprovação das propostas, execução dos projetos, até a prestação de contas. Tenho atuado também no planejamento do orçamento do Deracre, no plano de ações e no monitoramento do PPA”, afirma.

Segundo Gina Maria, as funções desempenhadas no dia a dia requerem responsabilidade, dedicação e zelo com a máquina pública. Ela reafirma seu compromisso e importância do Deracre para os servidores públicos.

“Procuro sempre cumprir minhas obrigações profissionais com muita dedicação, responsabilidade e aprendizado. O Deracre tem uma importância muito grande na minha vida, sempre foi uma escola. Com todas as equipes que passaram, conseguimos desenvolver um bom trabalho, sempre com muito profissionalismo”, destacou.

Agência Acre