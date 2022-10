Dia do Servidor Público: Governo do Acre fortalece compromisso de valorização dos servidores

- Publicidade -

Para mais de 51,8 mil servidores acreanos esta sexta-feira, 28, é uma data muito especial. No Dia do Servidor Público, o governo do Estado homenageia seus profissionais, presta contas dos avanços conquistados e reafirma o compromisso de seguir buscando a valorização e dignidade de homens e mulheres que ajudam a construir um Acre melhor para todos.

Ao assumir a gestão estadual, em janeiro de 2019, o primeiro grande desafio enfrentado pelo governador Gladson Cameli foi honrar o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário do ano anterior, que não foi depositado pela administração passada. Com muita organização e responsabilidade fiscal, todos os valores devidos foram quitados.

Nos últimos três anos e dez meses, todos os servidores do Estado têm recebido em dia. Em muitos casos, os salários e até mesmo o décimo terceiro vêm sendo pagos de maneira antecipada. Em março deste ano, o governo concedeu reajuste de 5,42% e auxílio-alimentação aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O ganho real, na maioria dos casos, variou de 26 a 40%.

Convocação de mais de mil policiais e novos concursos públicos

A administração de Gladson Cameli é responsável por uma das maiores contratações de profissionais da história na área da segurança pública. Entre policiais civis e militares, foram mais de 1,1 mil novos servidores públicos contratados. Todo o cadastro de reserva do último concurso público da PM foi chamado, um importante avanço no enfretamento à criminalidade e para a proteção das famílias acreanas.

José Francisco Menezes passou a integrar a Polícia Civil em novembro de 2020. Pelos bons serviços prestados à população do município de Porto Walter, o agente já foi elogiado pela instituição. “Ser servidor público é sinônimo de gratidão, dedicação e amor ao próximo, uma vez que nosso maior objetivo é servir nossa população com urbanismo e cordialidade”, afirmou.

Dando continuidade à política pública de reforço ao quadro de trabalhadores permanentes do Estado, o governo realizou novos certames. No Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC) foram 322 vagas ofertadas; na Secretaria de Educação houve a nomeação de mais de 200 professores efetivos; no Corpo de Bombeiros Militar, 249 oportunidades; e, recentemente, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) disponibilizou 622 vagas para os mais diversos cargos. Muito em breve, a Polícia Penal também deve abrir concurso público.

Maior abono da história para a Educação e auxílio aos servidores da Saúde e Segurança Pública na pandemia

Em dezembro do ano passado, o governo do Estado consolidou um marco aos trabalhadores da rede estadual de ensino. No maior abono da história, foram pagos R$ 161 milhões para mais de 14,5 mil professores, especialistas e funcionários de apoio.

Durante a maior crise sanitária da humanidade, os servidores da Saúde e da Segurança Pública, que atuaram na linha de frente contra a pandemia do novo coronavírus, tiveram seus esforços reconhecidos pelo governo do Acre. Cada profissional recebeu o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), no valor de R$ 420.

Ao comentar sobre o Dia do Servidor, o governador Gladson Cameli fez questão de demonstrar todo seu respeito aos funcionários públicos estaduais. Para o chefe do Poder Executivo, um Estado forte é forjado com a dedicação e empenho destes profissionais.

“Os servidores públicos são a joia da coroa do governo. Sem eles, toda a estrutura do Estado não faria sentido algum. Tenho muito respeito por cada funcionário público e é por eles que trabalhamos para construir um Acre justo e com mais oportunidades. Quero ter a honra de ser reconhecido como o governador que mais ajudou e sempre esteve ao lado dos nossos valorosos servidores públicos”, declarou o governador Gladson Cameli.

Agência Acre