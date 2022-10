Dia de nossa Senhora Aparecida será celebrado pelo Estado nessa quarta-feira,12

- Publicidade -

Conforme lei federal nº 6.802 de 30 de junho de 1980 e o calendário de feriados e pontos facultativos divulgados por meio do decreto 10.824, de 16 de dezembro de 2021, o Estado do Acre celebra na quarta-feira, 12 de outubro, o feriado nacional em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, quando também é celebrado o Dia das Crianças.

Para evitar transtornos, os acreanos precisam estar atentos. Órgãos e secretarias estaduais fecham nesse dia e voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, 13.

Serviços públicos essenciais da Saúde, como as unidades de pronto atendimento (Upas) e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e da Segurança Pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alteração. As unidades da Central de Serviços Públicos (OCA) do estado não abrirão, retornando no próximo dia útil.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

A data é uma homenagem à padroeira do Brasil, uma das principais figuras do catolicismo.

Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio 11. Apenas em 1980 o Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído, a partir da lei nº 6.802, de 30 de junho.

Dia das Crianças

A celebração foi uma proposta de autoria do deputado federal do Rio de Janeiro, Galdino do Valle Filho. Após a sua aprovação, por meio do decreto 4.867, de 5 de novembro de 1924, foi oficializado o 12 de outubro como o Dia das Crianças.

A data recebeu a atual conotação comercial a partir de 1960, quando uma famosa marca de brinquedos realizou uma campanha explorando a ocasião com intuito de alavancar as vendas.

O Alto Acre/Fernando Oliveira