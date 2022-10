Deu Ruim: mulher usa boneca para ter prioridade em ônibus e história viraliza

- Publicidade -

A história de uma confusão no ônibus 6350 (Estação Barreiro / Venda Nova) viralizou no Twitter entre esta terça-feira (25 de outubro) e esta quarta-feira (26 de outubro). Uma passageira do ônibus contou que uma mulher entrava no coletivo carregando uma boneca para conseguir o assento preferencial.

“Tô no 6350 e acabou de rolar uma confusão porque tem uma mulher que pega o ônibus todo dia no mesmo ponto e tá sempre com um bebê no colo. Hoje ela foi passar na roleta e a manta do bebê agarrou, viram que era uma boneca e o pau começou a torar. As pessoas sempre davam lugar para ela,” (sic), contou Daniele Duarte em sua rede social.

A mulher conta que pega o ônibus todo dia e que entende a revolta dos passageiros com a farsa. “Pra quem não sabe o trajeto da estação barreiro até a estação venda nova dura em média 1 hora e meia, e o bus é sempre cheio. Imagina você dar o seu lugar pra uma farsante” (sic).

A publicação no Twitter já tem mais de 15 mil curtidas e muitos comentários. A situação rendeu vários memes com os usuários principalmente relembrando a falsa grávida da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Teve também internauta dizendo que já viu mulher com boneca no ônibus.“Uma vez o ônibus parou pra uma senhora com um carrinho de bebê subir, motorista abriu a porta de trás pra ela subir, um cara desceu pra ajudar com o carrinho, tinha uma boneca lá dentro. Se bobear é a mesma mulher”, relatou.