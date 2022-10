Detento da entrada no PS da capital em estado grave após engolir gilete no interior

O caso aconteceu na tarde do último domingo,16. Um homem que cumpre pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco após engolir uma gilete de prestobarba. O caso aconteceu no período da tarde.

Segundo informações, os detentos começaram a fazer um barulho em um determinado pavilhão em busca de chamar a atenção dos policiais, quando os policiais penais chegaram lá se deparam com a situação. O detento contou que foi beber um copo de água, quando sentiu algo cortando a sua própria garganta.

Através do raio-x foi possível descobrir que o detento realmente engoliu uma gilete. Antes de ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, o homem passou pelo hospital de Sena Madureira. Mas a situação do mesmo é muito delicada, então foi necessário a transferência para a capital Rio Branco. “O médico informou que com o passar do tempo o próprio organismo pode expelir a gilete, só que por onde ela vai passando, vai ocasionando cortes, podendo levá-lo à morte”.

O diretor do Presídio disse que, por via das dúvidas, providenciamos o encaminhamento para Rio Branco para uma avaliação mais detalhada.