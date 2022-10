Deslizamentos matam 22 na Venezuela e deixam dezenas de desaparecidos

- Publicidade -

As fortes chuvas que têm atingido regiões da Venezuela nas últimas semanas levaram a uma série de deslizamentos que soterraram grandes áreas da cidade de Las Tejerías, zona central do país, neste domingo (9/10).

Segundo as primeiras informações do governo venezuelano, ao menos 22 mortes já foram confirmadas e há pelo menos 52 pessoas desaparecidas. Milhares de famílias ficaram desabrigadas e o governo de Nicolás Maduro está fazendo uma mobilização nacional para ajudar a região mais afetada. Maduro também decretou luto oficial de três dias pelas vítimas. Veja postagem do ditador:

Debido a la grave situación producto del deslave de gran magnitud causado por las lluvias, decreté en las comunidades que conforman Las Tejerías, Zona de Desastre y Catástrofe Natural, y 3 días de duelo nacional a partir de hoy #9oct, en solidaridad con las familias afectadas. pic.twitter.com/Mb858C6EsQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 9, 2022

Las Tejerías não fica longe da capital do país, Caracas, e é uma cidade industrial, com população formada basicamente por operários e suas famílias. A região é cercada de morros, parte dos quais desabou com a chuva.