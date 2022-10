Descoberto pela mulher, pai suspeito de praticar abusos desde 2018 contra filha é preso

- Publicidade -

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de praticar seguidos estupros contra a própria filha desde 2018 na cidade de Jaguariaíva, na região do Norte Pioneiro paranaense. A prisão foi efetuada ao longo desta segunda-feira (24).

Segundo a polícia, as investigações começaram em novembro de 2021. A própria mulher do suspeito teria descoberto as situações e denunciado o companheiro. Em 2018, a vítima possuía 10 anos.

Ao ser descoberto por sua companheira, de acordo com a Polícia Civil, o homem passou a ameaçar a vida desta e da criança, tendo, inclusive, espalhado gasolina pela residência da família com o intuito de incendiá-la.

Tendo como base a gravidade dos fatos, foi decretada a prisão preventiva do investigado, tendo este permanecido foragido até a presente data.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça na Cadeia Pública local.