Deputados Federais eleitos no Acre receberam R$ 13,4 milhões do Fundão para disputar a eleição

Os eleitos para compor a bancada federal do Acre na Câmara dos Deputados e no Senado da República 13.446.400,50 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou doações de pessoas físicas e jurídicas.

Coronel Ulysses (União), Gerlen Diniz (PP), Meire Serafim (União), Socorro Neri (PP), Zezinho Barbary (PP), Antônia Lúcia (Republicanos), Roberto Duarte (Republicanos) e Eduardo Velloso (União) foram eleitos para a Câmara dos Deputados gerando a maior renovação entre as bancadas.

Alan Rick (União) elegeu-se para o Senado Federal e sua campanha recebeu R$2.735.314,50 do Fundão. Esse é o maior valor entre os eleitos. Zezinho Barbary recebeu o menor valor.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha mais conhecido como Fundo Eleitoral ou Fundão, é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de candidatos políticos estabelecido pela lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017, considerada uma minirreforma eleitoral.

QUANTO A NOVA BANCADA FEDERAL RECEBEU DO FUNDÃO

Coronel Ulysses (União) R$1.515.000,00

Gerlen Diniz (PP) R$680.000,00

Meire Serafim (União) R$2.085.286,00

Socorro Neri (PP) R$1.125.000,00

Zezinho Barbary (PP) R$510.800,00

Antônia Lúcia (Republicanos) R$2.500.000,00

Roberto Duarte (Republicanos) R$795.000,00

Eduardo Velloso (União) R$1.500.000,00

Alan Rick (União ) R$2.735.314,50