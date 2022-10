Deputado federal eleito Ulysses Araújo diz, que é “Só Conjecturas” sobre trabalhar no segundo escalão do Governo Federal

O deputado federal eleito Ulisses Araújo, do União Brasil, não confirmou ao AcreNews com todas as letras um convite para trabalhar no segundo escalão do Governo Federal, caso Bolsonaro seja reeleito, mas deixou uma insinuação. “Só conjecturas”, afirma. Até porque, segundo Ulisses, a prioridade do momento é reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Temos que eleger ele primeiro”, diz o novo parlamentar do Acre. Caso ele topasse trabalhar na equipe de Bolsonaro, quem assumiria em seu lugar seria o primeiro suplente do UB, Edson Rueda.

Ulisses Araújo é coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre e tem muito prestígio junto ao presidente Jair Bolsonaro. No início do mandato do presidente, em 2018, Ulisses chegou a assumir um alto cargo na secretaria nacional de segurança. Nas eleições de 2018 ele ficou em terceiro lugar na disputa pelo Governo, ficando atrás de Gladson Cameli (PP) e Marcos Alexandre (PT). Além de Alan Rick (UB), o nome de Ulisses é outro que já figura nas rodas de política quando o assunto é o futuro, como alternativa para suceder Cameli.

