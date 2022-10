Deputado ameaça guerra civil caso Lula vença: “Sou reservista”; veja o vídeo

- Publicidade -

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o deputado estadual reeleito Amauri Ribeiro (União Brasil) falando em guerra civil caso o ex-presidente e candidato à Presidência a República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seja eleito no próximo domingo (30/10). Nas imagens, o parlamentar afirma que é reservista e que, se for convocado, topa luta armada.

O vídeo teria sido gravado em São Miguel do Passa Quatro (GO), no último sábado (22/10), durante manifestação pró-governo. Veja:

“Você está do lado errado. E deixa eu te falar: se o seu presidente [Lula] ganhar vai acontecer uma guerra civil no país e eu sou reservista. E se eu for convocado, eu vou para rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer”, diz o deputado. O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de imprensa do parlamentar, e foi informado, por meio de nota, que o vídeo está fora de contexto. “O vídeo que está circulando pelas redes sociais está totalmente descontextualizado. Foi tirado um trecho de sua fala e que dá outro sentido ao seu discurso. Não houve ameaça a nenhuma pessoa, nem às instituições, tampouco à democracia.” Ainda segundo a nota, “o deputado já serviu à aeronáutica e, como militar, caso haja qualquer tipo de conflito, e ele for convocado, servirá à Pátria. Caso as Forças Armadas sejam convocadas para restabelecer a ordem, em qualquer que seja a situação, o deputado não se oporia a empunhar uma arma”. O portal também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Polêmicas Apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Amauri já esteve envolvido em diversas polêmicas. O parlamentar tomou posse como deputado com a esposa no colo, já foi investigado por espancar a filha adolescente, afirmou quem uma vereadora de Goiânia merecia um “tiro na cara” e trocou socos com um desafeto político no meio da rua, em Piracanjuba, no sul goiano, cidade onde já foi prefeito.